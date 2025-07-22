Високопосадовець СБУ вимагав $300 тисяч у організатора схеми переправлення ухилянтів за кордон

ілюстративне фото: СБУ

НАБУ і САП відкрили матеріали справи за підозрою начальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та ще двох осіб у вимаганні неправомірної вигоди — 300 тисяч доларів

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тисяч доларів у особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон.

За це високопосадовець СБУ обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. У разі відмови він погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за ще більш суворими статтями.

Після отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 72 тисяч доларів зловмисникам повідомили про підозру.

"Дії посадовця СБУ кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, його спільників — за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора Служба безпеки України без офіційного попередження прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. Масштабні обшуки в НАБУ та САП можуть зірвати розслідування топкорупційних справ.