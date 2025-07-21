Фото: Служба безпеки України

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

В результаті спецоперації в столиці затримали працівника центрального апарату НАБУ, який, за даними слідства, співпрацював з російськими спецслужбами. Він обіймав посаду в закритому підрозділі "Д-2", який вважається одним із найбільш елітних у структурі відомства.

За інформацією правоохоронців, український посадовець тривалий час передавав спецслужбам рф конфіденційні дані про силовиків та цивільних осіб. Ці відомості фсб використовувала для підготовки диверсій, терактів, а також для проведення інформаційно-психологічних операцій. Щоб отримати доступ до інформації, підозрюваний використовував внутрішні бази даних українських правоохоронних органів. Зазначається, що за кожне надання інформації він отримував грошову винагороду, яку йому перераховували на банківську картку.

Слідство встановило, що кураторами шпигуна були представники фсб, а координував його дії колишній заступник керівника охорони експрезидента Віктора Януковича - Дмитро Іванцов. У 2014 році він допоміг Януковичу втекти до росії, а сам залишився в окупованому Криму, де й був завербований спецслужбами рф.

Попри попередження від СБУ, керівництво НАБУ не реагувало на інформацію про ризики, пов'язані з діяльністю затриманого. Ба більше - працівник продовжував доступ до службових систем і намагався знищити сліди своєї діяльності. Після детального документування правопорушень його було затримано. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні пристрої та комп'ютерну техніку, за допомогою яких підозрюваний комунікував із російськими кураторами.

Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з комп'ютерною інформацією). За ці злочини передбачене покарання - до 15 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, масштабні обшуки в НАБУ та САП можуть зірвати розслідування топкорупційних справ.