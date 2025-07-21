13:20  21 липня
На Харківщині під час роботи в полі підірвався тракторист
13:01  21 липня
У Тернополі з вікна четвертого поверху випала дитина
07:20  21 липня
На Сумщині українські дронарі рознесли позиції окупантів
UA | RU
UA | RU
21 липня 2025, 15:51

У Києві викрили та затримали шпигуна фсб у закритому підрозділі НАБУ

21 липня 2025, 15:51
Читайте также на русском языке
Фото: Служба безпеки України
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили факт агентурного проникнення до Національного антикорупційного бюро

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

В результаті спецоперації в столиці затримали працівника центрального апарату НАБУ, який, за даними слідства, співпрацював з російськими спецслужбами. Він обіймав посаду в закритому підрозділі "Д-2", який вважається одним із найбільш елітних у структурі відомства.

За інформацією правоохоронців, український посадовець тривалий час передавав спецслужбам рф конфіденційні дані про силовиків та цивільних осіб. Ці відомості фсб використовувала для підготовки диверсій, терактів, а також для проведення інформаційно-психологічних операцій. Щоб отримати доступ до інформації, підозрюваний використовував внутрішні бази даних українських правоохоронних органів. Зазначається, що за кожне надання інформації він отримував грошову винагороду, яку йому перераховували на банківську картку.

Слідство встановило, що кураторами шпигуна були представники фсб, а координував його дії колишній заступник керівника охорони експрезидента Віктора Януковича - Дмитро Іванцов. У 2014 році він допоміг Януковичу втекти до росії, а сам залишився в окупованому Криму, де й був завербований спецслужбами рф.

Попри попередження від СБУ, керівництво НАБУ не реагувало на інформацію про ризики, пов'язані з діяльністю затриманого. Ба більше - працівник продовжував доступ до службових систем і намагався знищити сліди своєї діяльності. Після детального документування правопорушень його було затримано. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні пристрої та комп'ютерну техніку, за допомогою яких підозрюваний комунікував із російськими кураторами.

Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з комп'ютерною інформацією). За ці злочини передбачене покарання - до 15 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, масштабні обшуки в НАБУ та САП можуть зірвати розслідування топкорупційних справ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ НАБУ шпіони державна зрада ФСБ РФ агент рф Київ
Син проросійського коміка Молочного, який працює в прокуратурі, на смерть збив жінку в Києві
21 липня 2025, 13:55
Унаслідок масованої атаки РФ на Київ — дев'ятеро постраждалих
21 липня 2025, 13:48
У Києві пограбували магазин, який постраждав через обстріли
21 липня 2025, 13:45
Всі новини »
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
Пакував сигарети в гаражі: на Закарпатті викрили підпільний тютюновий цех
21 липня 2025, 17:45
Харківщина – серед лідерів у реалізації послуг з охорони психічного здоров'я
21 липня 2025, 17:09
Судитимуть мешканку Дніпра, яка зливала ворогу дані про техніку ЗСУ
21 липня 2025, 17:04
У Луцьку ліквідували міжнародний шахрайський кол-центр
21 липня 2025, 16:46
Харківська ОВА продовжує підтримку ветеранів та членів їх сімей
21 липня 2025, 16:40
На Одещині судитимуть водія, який кинув гранату в людей
21 липня 2025, 16:29
У Черкаській області викрито канал збуту наркотичних речовин через поштомати
21 липня 2025, 16:26
Як на Запоріжжі допомагають ветеранам боротися з наслідками поранень
21 липня 2025, 16:25
Підірвав авто з військовим та підпалював залізницю: у Харкові судили зрадника, який отримував гроші від росіян
21 липня 2025, 16:25
Жителька Тернопільщини втратила 60 тисяч гривень, купуючи криптовалюту
21 липня 2025, 16:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »