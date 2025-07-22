Олена Шуляк: Парламент дав "зелене світло" масштабній реформі житла

фото: Олена Шуляк

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, що запускає реформу житлової політики. За ухвалення цього законопроєкту наша держава отримає 300 млн євро за програмою Ukraine Facility, відповідно до якої Україні надається 50 млрд євро від ЄС

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк, передає RegioNews.

За її словами, йдеться про законопроєкт "Про основні засади житлової політики", внесений до парламенту ще у січні. Це базовий документ, який відкриває двері до масштабної житлової реформи. Головна мета і головна зміна – скасувати застарілий Житловий Кодекс 1983 року, адже він дуже давно не ефективний і не вирішує жодних завдань.

"Понад 600 тис. українців десятиліттями стоять у квартирних чергах і це дані тільки на 2015 рік. А війна ще суттєвіше поглибила цю проблему, оскільки в нас колосальна кількість ВПО, які також потребують поліпшення житлових умов", –пояснила Олена Шуляк.

Очільниця партії "Слуга Народу" також повідомила, що для доопрацювання законопроєкту за її ініціативи була проведена серія широких публічних консультацій за участі громадських організацій, профільних експертів, міжнародних організацій та безпосередньо отримувачів послуги – громадян. Загалом у консультаціях взяли участь понад тисяча охочих зі всієї України. Тоді ж визначили ключові проблеми житлової політики – недоступне та неякісне житло, нестача житла для ВПО та ветеранів, неврегульований ринок оренди. А також напрацювали рекомендації, які оформивши у звіт, передали Кабміну.

Олена Шуляк застерегла, що під час обговорення документа звучала дезінформація, начебто "законопроєктом вкрали житло у військових", і назвала факти, які спростовують цей міф. Вона наголосила, що документ не скасовує права військовослужбовців на отримання житла і не містить норм про їх виселення після служби.

За її словами, питання житла для військових є пріоритетним і буде врегульоване окремо – спеціальним законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Також вона підкреслила, що стаття 12 законопроєкту передбачає можливість врегулювання питань службового житла для військових, поліцейських та інших категорій спеціальними законами – тобто це питання винесено за межі загального регулювання.

У партії "Слуга Народу" зауважили, що реформа житлової політики передбачає, що людям, які потребують поліпшення житлових умов, нададуть ефективні інструменти нарешті це житло отримати. Це буде низка доступних фінансово-кредитних механізмів, перезапуск інструменту житлово-будівельних кооперативів, а також державно-приватне партнерство. Йдеться, пояснила парламентарка, про так званих операторів доступного житла.

"Це, що стосується отримання житла у власність. Для тих громадян, чиї доходи цього не дозволять, буде запроваджено два формати тимчасового житла – соціальна оренда та оренда з правом викупу. Обидва механізми вже багато років ефективно працюють у ЄС, і ми максимально адаптуємо їх під українські реалії так, щоб це дійсно працювало й максимально ефективно закривало потребу в житлі. Зокрема, буде і тимчасове службове житло", – пояснила Олена Шуляк.

Очільниця партії "Слуга Народу" пояснила, що житло, яке можна взяти в соціальну оренду, буде надаватись з державного та муніципального фондів соціального житла. Цей фонд будуть створювати і він має бути на мільйони квадратних метрів.

"Це буде і нове житло, що споруджуватиметься за державний кошт, і державно-приватне партнерство, але головне, що ми зможемо в такий спосіб нарешті добудувати всі наші довгобуди – наслідок діяльності недобросовісних забудовників і не тільки. Законопроєкт щодо фонду соціального житла, де все це буде прописано, вже готується. Наступним, фінальним, буде законопроєкт про управління цим фондом", – повідомила Олена Шуляк.

Раніше в партії "Слуга Народу" повідомляли, що загальний економічний і антикорупційний ефект цифровізації вже перевищив 66 млрд грн.