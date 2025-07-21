В Україні можуть з'явитися мобільні групи ТЦК

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Мобільні ТЦК можуть з'явитись в Україні, це рішення за командуванням

Про це зазначив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, передає RegioNews.

За його словами, у законі перепон цьому немає.

Раніше нардеп від "Голосу", секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні щомісяця мобілізують близько 30 тисяч осіб.

Нагадаємо, Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 5 листопада.