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Загальний економічний і антикорупційний ефект цифровізації вже перевищив 66 млрд грн. Такі дані озвучила очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк, передає RegioNews.

Коментуючи новий звіт "Радар реформ: відстеження цифрової трансформації в Україні в 2019-2024 роках", створений командами Вокс Україна та Global Government Technology Centre in Kyiv (GGTC Kyiv), Олена Шуляк назвала головні досягнення цифрових реформ за останні п'ять років:

держава зекономила 6,9 млрд грн завдяки електронним держзакупівлям;

доступ до високошвидкісного інтернету отримали вже понад 3000 українських сіл;

40% українців мають базові цифрові навички, які дають змогу активно користуватися перевагами нових технологій;

індекс цифрової трансформації регіонів містить 8 субіндексів і 76 показників – удвічі більше, ніж показники європейського DESI.

"Коли Президент України Володимир Зеленський озвучив ідею "держави в смартфоні", багато хто ставився до неї з відвертим скепсисом. Здавалося: де ми, а де цифрова революція? Український Google, звісно, ми ще не створили. Але зробили щось важливіше: показали, що українська держава може бути прозорою, швидкою й ефективною – і все це у звичайному смартфоні кожного громадянина", – зазначила народна депутатка.

Очільниця партії "Слуга Народу" окремо відзначила, як цифровізація змінює сферу будівництва, житлової політики та відбудови. Зокрема завдяки Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) автоматизовано 13 послуг у "Дії", понад сто тисяч зареєстрованих користувачів працюють із цифровими дозволами, реєстрами та техінвентаризацією, а громади отримали відкриті дашборди для контролю кожного об’єкта – від старту до завершення.

"Водночас програма єВідновлення дала людям можливість подавати заяви на компенсацію за зруйноване житло в кілька кліків – без черг, кабінетів і зайвих довідок. Прозоро, автоматизовано. І це лише частина великої цифрової екосистеми, яка дає громадам та державі інструменти прозорого планування та контролю відновлення", – розповіла Олена Шуляк.

У партії "Слуга Народу" підсумували, що держава в смартфоні – це інфраструктура довіри.

"Чим швидше ми її вибудуємо, тим швидше Україна матиме не лише найшвидший Wi-Fi у Європі, а й найякісніші дороги, школи, домівки та робочі місця. І я впевнена: вже скоро Google сам захоче відкрити у нас свій R&D-центр", – підкреслила Олена Шуляк.

Раніше в "Слузі Народу" назвали топ-3 найуспішніші реформи Президента Зеленського.