"єВідновлення": стала доступна компенсація для відбудови житла на власній землі

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Українці, які планують відбудувати зруйнований через війну будинок на власній землі, відтепер можуть подавати заявки на отримання компенсацій за програмою "єВідновлення". Перші 600 родин уже мали отримати кошти.

Про це заявила голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

"Багато людей чекали на цей новий функціонал "єВідновлення" – і ось він став реальністю. Компонент "єВідновлення", який дає змогу відбудувати будинок на власній земельній ділянці, нарешті відкритий. Формуючи законодавчу основу програми, ми передбачили таку можливість, бо розуміли: багато українців захочуть відродити власний дім саме там, де він був", – зазначає Шуляк.

У партії "Слуга Народу" пояснюють: щоб отримати компенсацію, насамперед треба подати заявку через мобільний застосунок "Дія" або у ЦНАПі. Надалі – зареєструвати повідомлення про початок будівельних робіт (це можна зробити також через "Дію"). Потім необхідно скасувати право власності на знищене житло.

Кошти будуть надходити у два етапи: спочатку половина, а після звіту – ще половина. Гроші можна витратити на будматеріали, будівельні роботи та розробку документації, розповідають у політичній силі.

Починаючи з 2023 року, відколи запрацювало "єВідновлення", держава вже виплатила українцям за пошкоджене та знищене житло понад 17 млрд грн, а це дало змогу більш ніж 90 тис. українських родин відновити помешкання за допомогою програми.

Цього ж року, інформують у партії "Слуга Народу", держава спрямовує на "єВідновлення" 19 млрд грн. У політсилі акцентують, що більшість цих коштів – 15 млрд із 19-ти – направляють насамперед для компенсацій переселенцям, які офіційно мають статус ВПО та в яких повністю зруйноване житло, і воно було єдиним для проживання. Ця підтримка загалом стосуватиметься щонайменше 10 тис. українських сімей, із яких понад 6 тис. сімей уже отримали кошти.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", цьогоріч держава виділяє 833 млн грн на купівлю житла для понад 120 дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) – родин, які виховують від 5 до 10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.