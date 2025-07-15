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Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

За минулий тиждень в Україні подорожчала лише капуста, що подорожчала (з 15 – 20 до 17 – 20 гривень за кілограм). Це пов'язано з тим, що пропозиція лишається обмеженою.

При цьому ціни на огірок зросли (з 15 – 30 до 23 – 30 гривень за кілограм). Подорожчав і кабачок: з 15 – 18 до 15 – 20 гривень за кілограм.

Водночас баклажани подешевшали. Якщо раніше вартість була 70-100 гривень, то тепер 90-105 гривень за кілограм. Подешевшали пекінська (з 15 – 25 до 12 – 25 гривень за кілограм) і цвітна капуста (з 15 – 30 до 10 – 30 гривень за кілограм). Часник теж став дешевше: з 80 – 150 до 70 – 130 гривень за кілограм.

Нагадаємо, за рік ціни на яблука в Україні зросли втричі до 79,5 гривні за кілограм. При цьому вдвічі подорожчала капуста — до 28,2 гривні.