Иллюстративное фото

Об этом сообщает agroreview, передает RegioNews.

Аналитики объяснили, что подорожание черешни в Украине в 2025 году можно объяснить тем, что сейчас упала урожайность. При этом есть и другие факторы, влияющие на стоимость местной ягоды.

Эксперты объяснили, что сезон черешни в 2024 году завершился гораздо раньше, чем в предыдущем году. То есть, в прошлом году производители отгружали последние партии ягод примерно на неделю позже и по цене, которая была в среднем на 45% ниже.

"Основными факторами такой разницы стали не только ухудшение урожайности, но и рост затрат на выращивание культуры. Это повлияло как на уменьшение предложения, так и повышение розничных цен, что, в свою очередь, снизило потребительский спрос на ягоду", - пояснили эксперты.

Напомним, в Украине групповые партии черешни из местных хозяйств поступают в продажу по 150-220 гривен за килограмм. По подсчетам аналитиков, если сравнивать с прошлой неделей, то стоимость ягоды выросла на 10%.