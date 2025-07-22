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22 июля 2025, 02:00

Почему в Украине дорожает черешня - аналитики назвали причины

22 июля 2025, 02:00
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Иллюстративное фото
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Украинцев удивило резкое удорожание популярной ягоды. Аналитики разъяснили, что именно влияет на цену

Об этом сообщает agroreview, передает RegioNews.

Аналитики объяснили, что подорожание черешни в Украине в 2025 году можно объяснить тем, что сейчас упала урожайность. При этом есть и другие факторы, влияющие на стоимость местной ягоды.

Эксперты объяснили, что сезон черешни в 2024 году завершился гораздо раньше, чем в предыдущем году. То есть, в прошлом году производители отгружали последние партии ягод примерно на неделю позже и по цене, которая была в среднем на 45% ниже.

"Основными факторами такой разницы стали не только ухудшение урожайности, но и рост затрат на выращивание культуры. Это повлияло как на уменьшение предложения, так и повышение розничных цен, что, в свою очередь, снизило потребительский спрос на ягоду", - пояснили эксперты.

Напомним, в Украине групповые партии черешни из местных хозяйств поступают в продажу по 150-220 гривен за килограмм. По подсчетам аналитиков, если сравнивать с прошлой неделей, то стоимость ягоды выросла на 10%.

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