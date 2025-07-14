В Україні різко подорожчали продукти, деякі на 200%

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Держстату.

Так, ціни на яблука зросли за рік майже втричі (на 195,5%) до 79,5 гривень за кілограм. Капуста подорожчала в 2,5 рази до 28,2 гривень за кілограм, морква на 67,0% до 49,7 гривень за кілограм.

Яйця подорожчали на 62,7% до 53,6 гривень за десяток, соняшникова олія на 37,2% до 80,6 гривень за літр, борошно на 36,1% до 21,7 гривень за кілограм, куряче філе на 35,8% до 214,6 гривень за кілограм.

Як повідомлялось, в Україні різко подорожчала оренда квартир.