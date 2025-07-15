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15 липня 2025, 04:50

В Україні стрімко міняється вартість томатів

15 липня 2025, 04:50
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Ілюстративне фото
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В Україні цінники на томати різко змінили. Різниця близько 14%

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

В Україні падають ціни на томати. Причиною стало те, що почалось масове збирання як тепличного томату, так і помідора із плівкових теплиць у південних областях країни.

Водночас попит на продукцію лишається високий, і пропозиції теж стає більше.

Зараз вартість помідорів на ринку за останній тиждень зменшилась в середньому на 14%, і сьогодні виробники готові відвантажувати наявні обсяги продукції за 40 – 55 гривень за кілограм (0,96 – 1,32 долара за кілограм) залежно від якості та обсягу партії.

Нагадаємо, в Україні почало дорожчати вершкове масло. Це пояснюють тим, що Європейський союз запровадив квоту на імпорт цього продукту.

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