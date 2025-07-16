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В Україні за минулий місяць відчутно подорожчало м'ясо. Зокрема, йдеться про свинячий ошийок

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

В Україні в червні спостерігалось зростання цін на м'ясо. Вартість популярних видів м'яса зросла приблизно на 20-30%. Зокрема, ціна на свинячий ошийок у червні досягла понад 330 гривень за кілограм.

Основними факторами подорожчання фахівці називають дефіцит живої ваги тварин, стабільний попит та сезонне підвищення закупівель під час літніх відпусток.

Нагадаємо, в Україні також подорожчала свіжоморожена риба. Наприклад, скумбрії зросла до 224,05 гривні за кілограм. Для порівняння, в травні це було 197,18 гривні. Також оселедець подорожчав з 199,12 гривні до 212,70 гривні за кілограм. Тобто, на 6,8%.