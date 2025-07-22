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22 июля 2025, 01:20

В Украине снова изменилась стоимость молодого картофеля: сколько теперь стоит килограмм

22 июля 2025, 01:20
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Иллюстративное фото
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В Украине улучшились погодные условия. Это повлияло на цены на молодой картофель

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

С начала недели в Украине выпускная цена молодого картофеля упала до 11-18 гривен за килограмм. Основной причиной называют улучшение погодных условий. Также сыграло роль то, что во многих регионах начался активный сбор урожая, а значит, увеличилось предложение.

При этом если сравнивать цены с прошлым годом, то молодой картофель в этом году подорожал на 25%. По мнению аналитиков, негативные ценовые тенденции в этом сегменте могут сохраниться и дальше вследствие постепенного увеличения предложения картофеля на рынке.

Напомним, ранее в Украине подорожал лук. Если в прошлом году средняя стоимость равнялась 24,36 гривны за килограмм, то в 2025 году стоимость составляет уже 31,28 гривны.

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