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16 липня 2025, 02:50

Ціни на молоко в Україні змінюються: що стало причиною

16 липня 2025, 02:50
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Ілюстративне фото
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В Україні змінюються цінники на молоко. Експерти пояснили, з чим це пов'язано

Про це розповідає AgroReview, передає RegioNews.

Після того як Україна отримала від Європейського Союзу розширені квоти, підприємства активно відновили експорт. Це призвело до незначного дефіциту молока-сировини на внутрішньому ринку. Виробникам довелось шукати дешевші варіанти для закупівлі.

Це вплинуло на ціни на молоко в Україні. Уже фіксують подорожчання. Наприклад, середня вартість "Яготинського 2,6%" (пляшка 900 мл) становить 59,39 гривні (на 5 гривень більше, аніж у червня). При цьому така ж пляшка "Простонаше 1%" коштуватиме в середньому 53,56 гривні.

Нагадаємо, раніше блогери порівняли ціни на продукти в Україні та Іспанії. В результаті український продуктовий кошик загалом обійшовся у 851 гривню (18 євро). При цьому в Іспанії це коштувало 1 023 гривні (22 євро). При цьому зарплати в країнах дуже рівні. Якщо в Іспанії середня зарплата в розмірі 1 700 євро, то в Україні ледве доходить до 480 євро.

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