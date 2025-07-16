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Про це розповідає AgroReview, передає RegioNews.

Після того як Україна отримала від Європейського Союзу розширені квоти, підприємства активно відновили експорт. Це призвело до незначного дефіциту молока-сировини на внутрішньому ринку. Виробникам довелось шукати дешевші варіанти для закупівлі.

Це вплинуло на ціни на молоко в Україні. Уже фіксують подорожчання. Наприклад, середня вартість "Яготинського 2,6%" (пляшка 900 мл) становить 59,39 гривні (на 5 гривень більше, аніж у червня). При цьому така ж пляшка "Простонаше 1%" коштуватиме в середньому 53,56 гривні.

Нагадаємо, раніше блогери порівняли ціни на продукти в Україні та Іспанії. В результаті український продуктовий кошик загалом обійшовся у 851 гривню (18 євро). При цьому в Іспанії це коштувало 1 023 гривні (22 євро). При цьому зарплати в країнах дуже рівні. Якщо в Іспанії середня зарплата в розмірі 1 700 євро, то в Україні ледве доходить до 480 євро.