В Україні подорожчав "національний" продукт: скільки тепер платити за кілограм
В Україні популярний продукт зріс у ціні. Якщо порівнювати з минулим роком, то є подорожчання на понад 7%
Про це повідомляє ArgroTimes, RegioNews.
У червні середня вартість сала в Україні зросла на 1,2%. Якщо в травні це було 170,84 гривні за кілограм, то тепер 172,96 гривні за кілограм.
Якщо порівнювати з цим же періодом минулого року, то сало подорожчало на 7,4%. У 2024 році ціна була в середньому 161,09 гривні за кілограм.
Нагадаємо, що в Україні продукти подорожчали за рік. Зокрема, яйця подорожчали на 62,7% до 53,6 гривні за десяток, соняшникова олія на 37,2% до 80,6 гривні за літр, борошно на 36,1% до 21,7 гривні за кілограм, куряче філе на 35,8% до 214,6 гривні за кілограм.
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