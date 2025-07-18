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В Україні продовжують змінюватися цінники на овочі. Цибуля також зросла в ціні

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Продуктова інфляція, за даними Держстату, зросла до 23,2% у червні цього року. Окремо в овочевому сегменті ціни зросли на 24,2%.

Якщо говорити про цибулю, то у 2024 році середня вартість дорівнювала 24,36 гривні за кілограм. Станом на червень 2025 року середня ціна на кілограм цибулі становить вже 31,28 гривні.

Нагадаємо, раніше в Україні впала вартість малини. Зараз ґуртові партії малини надходять у продаж по 160-250 грн/кг ($3,83-5,98/кг). Це на 15% менше, якщо порівнювати з цінами на початку липня.