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21 липня 2025, 19:47

"Університетська схема” не спрацювала: понад 50 тисяч чоловіків 25+ відрахували з вишів

21 липня 2025, 19:47
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Упродовж 2024–2025 років із українських вищих навчальних закладів було відраховано понад 50 тисяч студентів чоловічої статі

Про це повідомляє Державна служба якості освіти України, передає RegioNews.

Йдеться передусім про осіб віком від 25 років, які, за даними Державної служби якості освіти, масово вступали до університетів, імовірно, з метою отримання відстрочки від мобілізації.

Голова Служби Руслан Гурак повідомив, що за останні три роки частка студентів віком 25+ у денній формі навчання зросла у п’ять разів - із 4% до понад 20% від загальної кількості здобувачів освіти. Перевірки, проведені у 2024–2025 роках, виявили низку критичних порушень. Серед них - фіктивність навчання, порушення умов прийому, невідповідність військово-облікових документів, штучне продовження строків навчання, а також поновлення на денну форму після запровадження обмежень.

За результатами інспекцій, не лише було здійснено масові відрахування студентів, а й порушено питання про можливе анулювання ліцензій деяких закладів. У Держслужбі наголошують на необхідності притягнення винних осіб до відповідальності.

Раніше повідомлялося, у Кременчуці ТЦК перевірить транспортний коледж через велику кількість студентів 25+.

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