Фото: Телеграм/Гончаренко

В Одесі розслідують інцидент за участі лікаря з Харкова, який зазнав травм

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За попередніми даними, чоловіка затримали представники ТЦК, після чого між ними виник конфлікт. Свідки стверджують, що затриманого побили, після чого помістили до мікроавтобуса.

Під час інциденту медик отримав серйозні травми. Зокрема, у нього діагностували переламані ребра та пошкодження легені. Потерпілого було госпіталізовано до реанімаційного відділення, де лікарі надають йому необхідну допомогу. Його стан оцінюється як тяжкий.

За словами очевидців, спершу постраждалого намагалися доставити не до лікарні, а до військово-лікарської комісії. Проте саме лікар комісії наполіг на негайній госпіталізації, що, ймовірно, врятувало життя чоловікові.

У територіальному центрі комплектування повідомили, що призначено службову перевірку для з'ясування всіх обставин події. Наразі ведеться перевірка дій співробітників, причетних до інциденту.

Раніше повідомлялося, на Полтавщині чоловік з ампутованими стопами отримав вирок за ухилення від мобілізації.