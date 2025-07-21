фото: иллюстративное

В течение 2024-2025 годов из украинских высших учебных заведений было отчислено более 50 тысяч студентов мужского пола

Об этом сообщает Государственная служба качества образования Украины, передает RegioNews.

Речь идет прежде всего о лицах старше 25 лет, которые, по данным Государственной службы качества образования, массово поступали в университеты, вероятно, с целью получения отсрочки от мобилизации.

Глава Службы Руслан Гурак сообщил, что за последние три года доля студентов в возрасте 25+ в дневной форме обучения выросла в пять раз - с 4% до более 20% от общего количества получателей образования. Проверки, проведенные в 2024-2025 годах, выявили ряд критических нарушений. Среди них – фиктивность обучения, нарушение условий приема, несоответствие военно-учетных документов, искусственное продление сроков обучения, а также возобновление на дневную форму после введения ограничений.

По результатам инспекций, не только были произведены массовые отчисления студентов, но и поднят вопрос о возможном аннулировании лицензий некоторых учреждений. В Госслужбе отмечают необходимость привлечения виновных лиц к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге ТЦК проверит транспортный колледж из-за большого количества студентов 25+.