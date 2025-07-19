Виїзд за кордон для чоловіків 18–24 років: що кажуть у ВР

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В українському парламенті обговорюють можливість дозволу на виїзд за межі країни чоловікам віком від 18 до 24 років

Про це "Ми – Україна" повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає RegioNews.

За його словами, ця ініціатива проговорюється на рівні спеціального комітету, зокрема Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Остаточного рішення поки немає.

"Від 18 до 25 років - це ті люди, які не підлягають мобілізації, але не мають можливість реалізовувати одне зі своїх прав. Тому ми повинні знайти механізм для того, щоб дати можливість реалізуватися їм у всіх цим правах", – зазначив голова парламенту.

Стефанчук підкреслив, що частина членів профільного комітету працює над лібералізацією правил виїзду. Водночас, чи буде ухвалене відповідне рішення і в якому саме вигляді – залежить від подальшого опрацювання ініціативи.

Як відомо, під час дії воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України забороняється.

Нагадаємо, у травні член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що в Україні можуть переглянути підхід до виїзду чоловіків віком до 24 років.