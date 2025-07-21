Умєров заявив, що майже усі дрони, які використовуються на війні, є українськими

фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Україна покриває майже половину потреб фронту та виготовляє 95% безпілотників

Про це заявив секретар Ради національної оборони та безпеки (РНБО) Рустем Умєров під час засідання у форматі "Рамштайн", передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, за останні два роки Україна інвестувала понад 20 мільярдів доларів у власну оборонну промисловість.

"Сьогодні майже 40% потреб передової покриваються внутрішньо, а 95% дронів, що використовуються на фронті, виготовляються в Україні", - заявив Умєров.

Також він зазначив, що Україна разом із союзниками вже реалізувала понад 20 спільних проєктів.

Нагадаємо, Рустема Умєрова призначили секретарем РНБО.