Умєров заявив, що майже усі дрони, які використовуються на війні, є українськими
Україна покриває майже половину потреб фронту та виготовляє 95% безпілотників
Про це заявив секретар Ради національної оборони та безпеки (РНБО) Рустем Умєров під час засідання у форматі "Рамштайн", передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, за останні два роки Україна інвестувала понад 20 мільярдів доларів у власну оборонну промисловість.
"Сьогодні майже 40% потреб передової покриваються внутрішньо, а 95% дронів, що використовуються на фронті, виготовляються в Україні", - заявив Умєров.
Також він зазначив, що Україна разом із союзниками вже реалізувала понад 20 спільних проєктів.
Нагадаємо, Рустема Умєрова призначили секретарем РНБО.
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