Умеров заявил, что почти все дроны, которые используются на войне, являются украинскими

фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Украина покрывает почти половину потребностей фронта и производит 95% беспилотников

Об этом заявил секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Рустем Умеров во время заседания в формате "Рамштайн", передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, за последние два года Украина инвестировала более 20 млрд долларов в собственную оборонную промышленность.

"Сегодня почти 40% потребностей передовой покрываются внутренне, а 95% используемых на фронте дронов изготавливаются в Украине", - заявил Умеров.

Также он отметил, что Украина вместе с союзниками уже реализовала более 20 совместных проектов.

Напомним, Рустем Умеров был назначен секретарем СНБО.