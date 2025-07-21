Умеров заявил, что почти все дроны, которые используются на войне, являются украинскими
Украина покрывает почти половину потребностей фронта и производит 95% беспилотников
Об этом заявил секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Рустем Умеров во время заседания в формате "Рамштайн", передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, за последние два года Украина инвестировала более 20 млрд долларов в собственную оборонную промышленность.
"Сегодня почти 40% потребностей передовой покрываются внутренне, а 95% используемых на фронте дронов изготавливаются в Украине", - заявил Умеров.
Также он отметил, что Украина вместе с союзниками уже реализовала более 20 совместных проектов.
Напомним, Рустем Умеров был назначен секретарем СНБО.
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