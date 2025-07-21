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21 липня 2025, 12:55

ЗСУ знищили майже 1200 окупантів і понад 50 артсистем росіян

21 липня 2025, 12:55
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Минулої доби, 20 липня, Сили оборони України ліквідували 1 170 військових РФ. Крім того, захисники знищили 199 ворожих дронів, 54 артсистеми, десятки одиниць техніки та озброєння агресора

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 043 160 військових.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку. Зокрема, ворог випустив по Україні 24 ракети понад 400 дронів.

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