ЗСУ знищили майже 1200 окупантів і понад 50 артсистем росіян
Минулої доби, 20 липня, Сили оборони України ліквідували 1 170 військових РФ. Крім того, захисники знищили 199 ворожих дронів, 54 артсистеми, десятки одиниць техніки та озброєння агресора
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 043 160 військових.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку. Зокрема, ворог випустив по Україні 24 ракети понад 400 дронів.
На Черкащині ППО знищила 2 російські ракети та 9 безпілотниківВсі новини »
21 липня 2025, 08:05ЗСУ вполювали російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $45 млн
21 липня 2025, 06:10На Донеччині Сили безпілотних систем знищили російський ЗРК "Стріла-10"
21 липня 2025, 02:35
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
У Тернополі з вікна четвертого поверху випала дитина
21 липня 2025, 13:01Масштабні обшуки в НАБУ та САП можуть зірвати розслідування топкорупційних справ
21 липня 2025, 12:41На Тернопільщині встановлюють обставини загадкової смерті юнака
21 липня 2025, 12:21Менше міністерств — більше функцій: уряд скоротив і об'єднав відомства
21 липня 2025, 12:03На Тернопільщині автомобіль збив дитину на електросамокаті
21 липня 2025, 11:59У громаді на Харківщині парамедики провели навчання з першої домедичної допомоги
21 липня 2025, 11:42Росіяни атакували Херсон безпілотниками: поранені три жінки
21 липня 2025, 11:40Громада на Харківщині отримала сучасний коворкінг-центр
21 липня 2025, 11:24Агент ФСБ у Раді: чинний нардеп працював на спецслужбу з часів Януковича
21 липня 2025, 11:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Всі блоги »