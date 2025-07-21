ЗСУ вполювали російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $45 млн
На одній з найгарячіших ділянок фронту розвідники бригади "Чорний ліс" виявили та знищили новітній російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3"
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.
"Мінус ЗРК "Бук-М3" — один із ключових компонентів ППО росіян. Приблизна вартість комплексу — $45 млн", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше розвідники бригади "Чорний ліс" виявили та знищили російський ЗРК "Бук-М1" вартістю $10 млн.
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