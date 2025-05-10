18:20  10 травня
Смертельна ДТП біля Умані: водій загинув, двоє пасажирів у лікарні
17:43  10 травня
Поранив ножем і втік на скутері: у Дніпрі чоловік напав на перехожого
12:56  10 травня
Трагедія на Полтавщині: через вибух боєприпасу загинув чоловік
UA | RU
UA | RU
10 травня 2025, 19:13

Батько Ф'юрі дав свій прогноз на реванш Усика проти Дюбуа

10 травня 2025, 19:13
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Джон Ф'юрі, батько колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, висловив упевненість, що Даніель Дюбуа зможе перемогти Олександра Усика

Словаа Ф'юрі-старшого цитує Seconds Out, передає RegioNews.

Він зазначив, що Дюбуа має усі шанси виграти поєдинок.

"Знаєш, Усику вже 38 років. Дюбуа потужний панчер, і сам зараз на ходу, правда ж? У Даніеля ж є ця нокаутуюча сила, хіба ні? – сказав батько Ф'юрі.

"Якщо він цього разу влучить по 38-39-річному Усику, який уже двічі "спалив бак" проти Ф'юрі – скільки в нього ще сил залишилось? Час Дюбуа настав, я так вважаю. Я ставлю на нього", – резюмував Джон.

Як відомо, в серпні 2023 року Усик і Дюбуа провели перший бій – його достроково в 9-му раунді виграв українець, якому в 5 раунді британець завдав відвертого удару нижче пояса.

Нагадаємо, 19 липня український чемпіон Олександр Усик і британець Даніель Дюбуа знову зійдуться в рингу. Поєдинок відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Раніше український боксер Олександр Усик оголосив, що планує провести ще два поєдинки. Після цього він завершить професійну кар'єру і почепить рукавички на гвіздок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прогноз бокс Усик Олександр реванш поєдинок Даніель Дюбуа
Усик назвав ідеального суперника для прощального бою
02 травня 2025, 18:50
Усик у кіно: вийшов трейлер фільму "Розгромна машина"
30 квітня 2025, 20:40
Відомий тренер зізнався, хто з українських боксерів став його улюбленцем
26 квітня 2025, 19:10
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Смертельна ДТП біля Умані: водій загинув, двоє пасажирів у лікарні
10 травня 2025, 18:20
"Коаліція рішучих" оголосила ультиматум Росії: про що йдеться
10 травня 2025, 17:56
Поранив ножем і втік на скутері: у Дніпрі чоловік напав на перехожого
10 травня 2025, 17:43
Масштабна пожежа в Києві: на Совських ставках горів очерет
10 травня 2025, 17:12
Колишня піарниця відомого українського співака відсвяткувала 9 травня в Сочі та закликала "миритися"
10 травня 2025, 16:48
У Житомирі чоловік стріляв у продавця магазину на очах у клієнтів
10 травня 2025, 15:40
Україна готова до припинення вогню з понеділка, – МЗС
10 травня 2025, 15:08
На Рівненщині водій наїхав на поліцейського під час перевірки документів
10 травня 2025, 14:46
Кадрові чистки у Нацгвардії: МВС відсторонило шістьох посадовців
10 травня 2025, 14:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Всі блоги »