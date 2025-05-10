Батько Ф'юрі дав свій прогноз на реванш Усика проти Дюбуа
Джон Ф'юрі, батько колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, висловив упевненість, що Даніель Дюбуа зможе перемогти Олександра Усика
Словаа Ф'юрі-старшого цитує Seconds Out, передає RegioNews.
Він зазначив, що Дюбуа має усі шанси виграти поєдинок.
"Знаєш, Усику вже 38 років. Дюбуа потужний панчер, і сам зараз на ходу, правда ж? У Даніеля ж є ця нокаутуюча сила, хіба ні? – сказав батько Ф'юрі.
"Якщо він цього разу влучить по 38-39-річному Усику, який уже двічі "спалив бак" проти Ф'юрі – скільки в нього ще сил залишилось? Час Дюбуа настав, я так вважаю. Я ставлю на нього", – резюмував Джон.
Як відомо, в серпні 2023 року Усик і Дюбуа провели перший бій – його достроково в 9-му раунді виграв українець, якому в 5 раунді британець завдав відвертого удару нижче пояса.
Нагадаємо, 19 липня український чемпіон Олександр Усик і британець Даніель Дюбуа знову зійдуться в рингу. Поєдинок відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі".
Раніше український боксер Олександр Усик оголосив, що планує провести ще два поєдинки. Після цього він завершить професійну кар'єру і почепить рукавички на гвіздок.