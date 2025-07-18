фото: Instagram/Артем Пивоваров

Перед поєдинком із британцем Даніелем Дюбуа український боксер Олександр Усик разом із музикантом Артемом Пивоваровим презентували новий трек під назвою “Fight for life”

Про це український співак повідомив у своєму дописі в Instagram, передає RegioNews.

Композиція створена в рамках культурного проєкту "ВІРШІНШІ", що поєднує музику, поезію та візуальне мистецтво.

До проєкту також долучилася діджейка Korolova. За словами авторів, через музику вони прагнули передати глобальне протистояння добра і зла. В образах трьох учасників закладені символи: Усик постає як воїн, що шукає істину, Korolova втілює гармонію, а Пивоваров - джерело енергії та внутрішньої сили.

Особливу увагу команда приділила візуальній складовій. У проєкті використані передові технології: відеоряд створений за допомогою Unreal Engine із залученням українських фахівців з VFX, геймдизайну та 3D-анімації. Завдяки цьому трек набув не лише музичної, а й символічної глибини - як прояв культурного спротиву в умовах війни.

Композиція "Fight for life” стала не просто саундтреком до великого спортивного бою, а маніфестом незламності українського народу. Автори переконані, що мистецтво має силу надихати, об'єднувати і підтримувати дух навіть у найскладніші часи.

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