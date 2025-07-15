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15 липня 2025, 15:45

Реванш Усика та Дюбуа: який гонорар отримають боксери

15 липня 2025, 15:45
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фото: Queensberry Promotions
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Олександр Усик отримає близько 132,28 млн доларів, що становить 65% від загального гонорару, тоді як Джо Джо Дюбуа заробить 71,22 млн доларів. Ці суми стануть найбільшими виплатами в кар'єрах обох боксерів

Про це пише Independent, передає RegioNews.

Зазначається, що загальний призовий фонд поєдинку перевищить 200 мільйонів доларів.

З часу їхнього першого бою два роки тому Усик утримує всі чотири основні титули у важкій вазі, ставши першим абсолютним чемпіоном світу в цій категорії. Тоді він здобув перемогу над Дюбуа у дев'ятому раунді.

За цей час британський боксер повернувся до бійцівської еліти, сенсаційно перемігши Ентоні Джошуа та ставши володарем титулу IBF.

Нагадаємо, 19 липня український чемпіон Олександр Усик і британець Даніель Дюбуа знову зійдуться в рингу. Поєдинок відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Раніше український боксер Олександр Усик оголосив, що планує провести ще два поєдинки. Після цього він завершить професійну кар'єру і почепить рукавички на гвіздок.

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