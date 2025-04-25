Бій Усик – Дюбуа: відомо, коли відбудеться реванш року

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Український чемпіон Олександр Усик і британець Даніель Дюбуа знову зійдуться в рингу 19 липня

Про це повідомляє видання The Ring, інформує RegioNews.

Місце проведення одного з найочікуваніших поєдинків цього року залишається незмінним – Лондон та легендарний стадіон "Вемблі".

Спершу бій планувався на 12 липня, але організатори перенесли подію на тиждень пізніше. Оскільки в цей день запланований великий вечір боксу в Нью-Йорку за участю зірки легкої ваги Шакура Стівенсона.

Як відомо, Дюбуа та Усик зустрічалися між собою у серпні 2023 року. Тоді українець переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Якщо українець переможе вдруге, він знову стане абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, раніше український боксер Олександр Усик оголосив, що планує провести ще два поєдинки. Після цього він завершить професійну кар'єру і почепить рукавички на гвіздок.