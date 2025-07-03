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03 липня 2025, 15:30

Тайсон Ф’юрі кинув виклик Усикову: бій заплановано на 18 квітня 2026 року

03 липня 2025, 15:30
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фото: Телеграм/Труха Україна
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Тайсон Ф’юрі анонсував можливий поєдинок з Олександром Усиком у квітні 2026 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні

Про це повідомляє спортсмен у своєму Instagam-аккаунті, передає RegioNews.

Чемпіон світу з боксу Тайсон Ф’юрі висловив бажання провести поєдинок з Олександром Усиком 18 квітня 2026 року на легендарному лондонському стадіоні "Вемблі".

Ця заява привернула увагу шанувальників боксу, особливо враховуючи, що раніше цього року Ф’юрі оголошував про завершення спортивної кар’єри. Всупереч тому, що тоді він висловлював сумніви щодо подальшої участі у боях, тепер чемпіон готовий повернутися на ринг заради можливого бою з Усиком.

Поки що деталі організації поєдинку залишаються невідомими, але дата і місце викликають великий інтерес у фанатів і експертів. Такий матч міг би стати однією з найбільш очікуваних подій у світі боксу.

Раніше повідомлялося, Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри.

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