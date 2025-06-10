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10 червня 2025, 04:50

В Україні продовжують дорожчати яблука: ціна зросла вже на 75%

10 червня 2025, 04:50
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Яблука в Україні продовжують зростати в ціні. Експерти пояснили, з чим це пов'язано

Про це повідомляє "Перший бізнесовий", передає RegioNews.

В Україні продовжують дорожчати яблука. Лише за кілька тижнів вартість зросла на 75%. Ціни на деякі сорти вже більше ніж 100 гривень за кілограм.

Аналітики пояснили це тим, що закінчились запаси врожаю минулого року. Крім того, на зростання ціни вплинуло подорожчання логістики та погодні умови.

Фермери сподіваються, що ціни стабілізуються, коли з'явиться новий врожай яблук. Це може статися найближчими місяцями. Проте наразі ціни, скоріше за все, не будуть суттєво падати.

Нагадаємо, раніше українців шокували ціни на черешню. В деяких магазинах люди помічали цінники 1400-1500 гривень за кілограм. При цьому експерти зауважили, що вартість впаде, коли на ринку з'явиться закарпатська ягода.

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