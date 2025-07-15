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Ціни на популярну літню ягоду в Україні лише за місяць суттєво змінились. Різниця приблизно в 15%

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

В Україні почала дешевшати малина. Тепер ґуртові партії малини надходять у продаж по 160-250 грн/кг ($3,83-5,98/кг). Це приблизно на 15% менше, аніж на початку липня.

"Основною причиною такого стрімкого зниження цін на місцеву малину українські садівники називають збільшення пропозиції цієї ягоди на ринку. На сьогодні практично всі господарства розпочали збирання врожаю даної ягоди. Також свої корективи внесла погода. Практично на всій території країни встановилася тепла та сонячна погода, що помітно посприяло якнайшвидшому дозріванню цієї ягоди", - зауважили експерти.

При цьому чорна смородина рекордно подорожчала. Зараз її продають за цінами від 70 до 90 гривень за кілограм (приблизно 1,4-1,8 євро за кілограм.