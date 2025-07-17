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Стало відомо, скільки українців користуються застосунком Дія
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17 липня 2025, 19:07

Стало відомо, скільки українців користуються застосунком Дія

17 липня 2025, 19:07
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Зараз застосунком уже користуються понад 22,7 млн українців

Як передає RegioNews, про це в Телеграмі повідомив Михайло Федоров.

"Зараз застосунком уже користуються понад 22,7 млн українців. У Дії реалізовано 33 документи, понад 65 сервісів і більш як 150 послуг — на порталі", - написав він.

За словами Федорова, команда спеціалістів продовжую відцифровувати найбільш затребувані послуги. Зокрема невдовзі буде можливість здати на права онлайн, розмитнити авто змінити прізвище та отримати консульські послуги.

"Готуємося до запуску еАкцизу та еНотаріату. Створимо медичний кабінет у Дії, а отримання пенсії буде найзручнішою послугою у світі. Окремий трек — послуги для ветеранів, які повинні відчувати вдячність держави", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці червня в Дії з’явилась нова послуга - заміна техпаспорта онлайн.

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