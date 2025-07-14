Федоров розповів, як штучний інтелект дозволить знищувати росіян

фото: Михайло Федоров / Facebook

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

За його словами, головне завдання розробників — забезпечити максимально дистанційне керування і потім впровадити автономність.

"Це взагалі наступний крок війни. Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни", — зазначив Федоров.

На його думку, для повної автономності безпілотників, можливо, знадобляться роки розробок та інвестицій. Але вже зараз технології штучного інтелекту активно впроваджуються у військових технологіях.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ отримали безпілотники для лазерної підсвічування цілей.