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01 липня 2025, 14:59

У Дії можна буде поскаржитися на держслужбовців

01 липня 2025, 14:59
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Міністри бачитимуть скарги громадян у Дії

Про це у прямому ефірі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

За його словами, українці зможуть голосом або текстом дати зворотний зв'язок по державному органу і після цього цей державний орган, міністр який відповідає за цей державний орган, у держборді побачить відгук.

Федоров вважає, що це приклад цифрової демократії, яка дозволяє оперативно змінювати правила та підвищувати підзвітність влади.

Нагадаємо, у Дії з’явилась нова послуга - заміна техпаспорта онлайн.

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