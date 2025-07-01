У Дії можна буде поскаржитися на держслужбовців
Міністри бачитимуть скарги громадян у Дії
Про це у прямому ефірі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.
За його словами, українці зможуть голосом або текстом дати зворотний зв'язок по державному органу і після цього цей державний орган, міністр який відповідає за цей державний орган, у держборді побачить відгук.
Федоров вважає, що це приклад цифрової демократії, яка дозволяє оперативно змінювати правила та підвищувати підзвітність влади.
Нагадаємо, у Дії з’явилась нова послуга - заміна техпаспорта онлайн.
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