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17 липня 2025, 13:00

Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ: дані станом на 17 липня

17 липня 2025, 13:00
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фото: Генштаб ЗСУ
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Минулої доби, 16 липня, Сили оборони України ліквідували 1 190 військових РФ. Крім того, захисники знищили 250 ворожих дронів, десятки одиниць техніки та озброєння агресора

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 038 650 військових.

Раніше повідомлялося, що за минулий тиждень Сили оборони України знищили майже 7,5 тисяч окупантів.

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