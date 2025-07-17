Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ: дані станом на 17 липня

фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби, 16 липня, Сили оборони України ліквідували 1 190 військових РФ. Крім того, захисники знищили 250 ворожих дронів, десятки одиниць техніки та озброєння агресора

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 038 650 військових.