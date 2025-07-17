Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ: дані станом на 17 липня
Минулої доби, 16 липня, Сили оборони України ліквідували 1 190 військових РФ. Крім того, захисники знищили 250 ворожих дронів, десятки одиниць техніки та озброєння агресора
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 038 650 військових.
Раніше повідомлялося, що за минулий тиждень Сили оборони України знищили майже 7,5 тисяч окупантів.
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