У ЗСУ назвали втрати російської армії за тиждень

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулий тиждень, із 6 по 13 липня, Сили оборони України знищили близько 7 490 окупантів, а також 2 757 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

24 танки;

27 бойових броньованих машин;

283 артилерійських системи;

вісім РСЗВ;

дві установки ППО;

671 одиниця автотехніки;

чотири одиниці спецтехніки.

"За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 52 ракети та 1686 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.