У ЗСУ назвали втрати російської армії за тиждень
За минулий тиждень, із 6 по 13 липня, Сили оборони України знищили близько 7 490 окупантів, а також 2 757 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 24 танки;
- 27 бойових броньованих машин;
- 283 артилерійських системи;
- вісім РСЗВ;
- дві установки ППО;
- 671 одиниця автотехніки;
- чотири одиниці спецтехніки.
"За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 52 ракети та 1686 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 033 930 військових.
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