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14 липня 2025, 04:35

У ЗСУ назвали втрати російської армії за тиждень

14 липня 2025, 04:35
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулий тиждень, із 6 по 13 липня, Сили оборони України знищили близько 7 490 окупантів, а також 2 757 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

  • 24 танки;
  • 27 бойових броньованих машин;
  • 283 артилерійських системи;
  • вісім РСЗВ;
  • дві установки ППО;
  • 671 одиниця автотехніки;
  • чотири одиниці спецтехніки.

"За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 52 ракети та 1686 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 033 930 військових.

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