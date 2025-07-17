Жирна ціль: у Токмаку розвідники знищили російських операторів дронів
Вранці 16 липня поблизу тимчасово окупованого міста Токмак на Запоріжжі воїни ГУР підірвали автівку з окупантами, які спеціалізувалися на використанні БпЛА "Скат 350М"
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Внаслідок вибуху в повітря злетів зелений УАЗ 452. Всередині "буханки" перебували двоє росіян, які виявляли позицій Сил оборони у Запорізькій області та коригували артилерійський вогонь.
"Обох російських операторів разом з БпЛА "Скат 350М", який вони перевозили в "буханці", знищено", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Запоріжжі Сили оборони України влаштували місячник знищення російських дроноводів. Комплексна операція дістала назву "Дроноцид".
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