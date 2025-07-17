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17 июля 2025, 13:00

Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ: данные по состоянию на 17 июля

17 июля 2025, 13:00
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 16 июля, Силы обороны Украины ликвидировали 1 190 военных РФ. Кроме того, защитники уничтожили 250 вражеских дронов, десятки единиц техники и вооружения агрессора

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 1 038 650 военных.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили почти 7,5 тысяч оккупантов.

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Юрий Бутусов
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