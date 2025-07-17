Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ: данные по состоянию на 17 июля
За прошедшие сутки, 16 июля, Силы обороны Украины ликвидировали 1 190 военных РФ. Кроме того, защитники уничтожили 250 вражеских дронов, десятки единиц техники и вооружения агрессора
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 1 038 650 военных.
Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили почти 7,5 тысяч оккупантов.
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