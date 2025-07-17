Воїни ГУР показали, як нищать техніку та піхоту окупантів на Сумщині
У Сумській області спецпризначенці ГУР нещадно громлять штурмовиків та техніку російських загарбників
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Зазначається, що під удари розвідників потрапляє піхота, транспорт, озброєння, безпілотники, пункти управління та укриття окупантів.
"Гуркотить земля, шкварчать московські пацюки — працює спецура ГУР", — йдеться в повідомленні.
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