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16 липня 2025, 10:29

На Курському напрямку прикордонники завдали нищівного удару по ворогу

16 липня 2025, 10:29
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фото: ДПСУ
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На Курському напрямку прикордонники разом з Силами оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Підрозділ РУБпАК "Прайм" 5 прикордонного загону активно працює, аби максимально знешкодити противника, наносячи йому серйозних втрат", - йдеться у повідомленні.

Завдяки високій точності та професіоналізму, операторам БпЛА вдалося ліквідувати ще до злету 3 ворожих дрони, знищити виносну антену керування дронами, місце укриття ворожих пілотів FPV-дронів та 6 укриттів, уразити блокпост ворога, 2 бліндажі та живлення РЕБ. Крім цього, ворог поніс втрати й в живій силі.

Нагадаємо, Сили оборони вдарили по російських військах на Курщині.

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