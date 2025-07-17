Ночная атака дронов: ПВО приземлила более 40 "шахедов" и БпЛА-обманок

фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 17 июля российская армия выпустила по Украине 64 ударных беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 36 дронов, еще пять — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ (59 из них - "шахеды").

Основным направлением удара стала Днепропетровская область.

"По предварительным данным по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 5 дронов-имитаторов - локационно потерянные/подавленные РЭБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксированы попадания 23 БпЛА в пяти локациях.