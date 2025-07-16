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16 липня 2025, 14:52

Стало відомо,через що у ВР поскандалили Гончарук і Гетманцев

16 липня 2025, 14:52
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фото: Facebook/Вікторія Сюмар
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Конфлікт у сесійній залі Верховної Ради 16 липня був пов'язаний не з відставкою уряду, а з "абсолютним шкурняком"

Про це заявила народна депутатка Вікторія Сюмар у Facebook, передає RegioNews.

Йдеться про поправку до законопроєкту, яка, за її словами, лобіює інтереси великих аграрних трейдерів і завдає шкоди сотням тисяч українських фермерів. Закон передбачає запровадження мита для тих, хто експортує сою в невеликих обсягах, та водночас залишає без обмежень великих експортерів.

"Через закон в інтересах великих трейдерів, який передбачає обкласти митом сотні тисяч фермерів, які вирощують сою. І не обкладати тих, хто здатен танкер завантажити", - написала Сюмар.

За її словами, закон подано під виглядом підтримки внутрішнього виробництва та переробки, однак насправді йдеться про лобістський інтерес напередодні кадрових змін в уряді.

"Такий "важливий" для слуг і однієї з аграрних груп закон поставили напередодні відставки уряду, користуючись збором і концентрацією депутатів, аби нашкребти голосів", - зауважила депутатка.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі раніше звернув увагу на спробу просунути скандальну поправку. За його словами, її хочуть додати до законопроєкту №13157, що стосується контролю промислового забруднення.

"Туди хочуть додати правку про мито на вивіз сої та ріпака! Що може мати катастрофічні наслідки для аграріїв!" - наголосив він.

Гончаренко також додав, що раніше цю ж правку намагалися протягнути через інший закон - про фармацію.

Сюмар припустила, що ініціатори законопроєкту поспішили з його просуванням, оскільки новий Кабмін міг би не подати його повторно. Вона також вважає, що для частини влади та аграрного лобі цей закон - важливіший за політичну стабільність і навіть урядову ротацію.

"Вирішили навіть ризикнути відставкою уряду, бо ж мова йде про гроші… великі гроші і лояльну групу", - резюмувала вона.

Раніше повідомлялося, що у сесійній залі між депутатами Олексієм Гончаренком та Данилом Гетманцевим сталася сутичка через спробу повернути до розгляду "соєву правку", яку раніше відхилили.

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