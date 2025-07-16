Бійка у Верховній Раді: трибуну не поділили Гончаренко та Гетманцев
У Верховній Раді сьогодні, 16 липня, відбулося блокування трибуни та штовханина між народними депутатами Олексієм Гончаренко та Данилом Гетманцевим
Про це сам Гончаренко написав у своємуТелеграм-каналі, передає RegioNews.
За його словами, інцидент виник через спробу протягнути так звану "соєву правку", яку парламентська зала раніше відхилила.
Попри це, окремі депутати намагалися обійти регламент, що й спричинило конфлікт і блокування роботи.
За словами Гончаренка, ситуація загострилася через спроби маніпуляції регламентом задля повернення правки до розгляду.
Як відомо, сьогодні у ВР планують розглянути відставку поточного складу Кабміну з метою призначення нового прем'єр‑міністра та оновлення ключових міністерських портфелів вже 17 липня.
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