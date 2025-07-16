скриншот із відео

У Верховній Раді сьогодні, 16 липня, відбулося блокування трибуни та штовханина між народними депутатами Олексієм Гончаренко та Данилом Гетманцевим

Про це сам Гончаренко написав у своємуТелеграм-каналі, передає RegioNews.

За його словами, інцидент виник через спробу протягнути так звану "соєву правку", яку парламентська зала раніше відхилила.

Попри це, окремі депутати намагалися обійти регламент, що й спричинило конфлікт і блокування роботи.

За словами Гончаренка, ситуація загострилася через спроби маніпуляції регламентом задля повернення правки до розгляду.

Як відомо, сьогодні у ВР планують розглянути відставку поточного складу Кабміну з метою призначення нового прем'єр‑міністра та оновлення ключових міністерських портфелів вже 17 липня.