Зеленський пропонує нардепам продовжити воєнний стан та мобілізацію до 5 листопада

фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні

Як передає RegioNews, відповідні законопроєкти оприлюднено на сайті парламенту.

Так, воєнний стан та мобілізацію глава держави пропонує продовжити на 90 діб із 7 серпня 2025 року до 5 листопада.

Це буде вже 16-те продовження воєнного стану та мобілізації.

Раніше Зеленський відреагував на плани РФ запускати 1000 БпЛА на добу.