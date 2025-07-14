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14 липня 2025, 10:37

Зеленський пропонує нардепам продовжити воєнний стан та мобілізацію до 5 листопада

14 липня 2025, 10:37
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фото: Офіс Президента України
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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні

Як передає RegioNews, відповідні законопроєкти оприлюднено на сайті парламенту.

Так, воєнний стан та мобілізацію глава держави пропонує продовжити на 90 діб із 7 серпня 2025 року до 5 листопада.

Це буде вже 16-те продовження воєнного стану та мобілізації.

Раніше Зеленський відреагував на плани РФ запускати 1000 БпЛА на добу.

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