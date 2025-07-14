Зеленський пропонує нардепам продовжити воєнний стан та мобілізацію до 5 листопада
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні
Як передає RegioNews, відповідні законопроєкти оприлюднено на сайті парламенту.
Так, воєнний стан та мобілізацію глава держави пропонує продовжити на 90 діб із 7 серпня 2025 року до 5 листопада.
Це буде вже 16-те продовження воєнного стану та мобілізації.
Раніше Зеленський відреагував на плани РФ запускати 1000 БпЛА на добу.
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