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16 июля 2025, 14:52

Стало известно, из-за чего в ВР поскандалили Гончарук и Гетманцев

16 июля 2025, 14:52
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фото: Facebook/Виктория Сюмар
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Конфликт в сессионной зале Верховной Рады 16 июля был связан не с отставкой правительства, а с "абсолютным шкурняком"

Об этом заявила народная депутат Виктория Сюмар в Facebook, передает RegioNews.

Речь идет о поправке к законопроекту, которая, по ее словам, лоббирует интересы крупных аграрных трейдеров и наносит ущерб сотням тысяч украинских фермеров. Закон предусматривает введение пошлин для тех, кто экспортирует сою в небольших объемах, и в то же время оставляет без ограничений крупных экспортеров.

"Из-за закона в интересах крупных трейдеров, предусматривающего обложить пошлиной сотни тысяч фермеров, выращивающих сою. И не облагать тех, кто способен танкер загрузить", - написала Сюмар.

Согласно ее словам, закон представлен под видом поддержки внутреннего производства и переработки, однако на самом деле речь идет о лоббистском интересе накануне кадровых изменений в правительстве.

"Такой "важный" для слуг и одной из аграрных групп закон поставили накануне отставки правительства, пользуясь сбором и концентрацией депутатов, чтобы наскрести голоса", - отметила депутат.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале ранее обратил внимание на попытку продвинуть скандальную поправку. По его словам, ее хотят добавить в законопроект №13157, касающийся контроля промышленного загрязнения.

"Туда хотят добавить правку о пошлине на вывоз сои и рапса! Что может иметь катастрофические последствия для аграриев!" – подчеркнул он.

Гончаренко также добавил, что ранее эту же правку пытались протащить через другой закон – о фармации.

Сюмар предположила, что инициаторы законопроекта поспешили с его продвижением, поскольку новый Кабмин мог бы не представить его повторно. Она также считает, что для части власти и аграрного лобби этот закон важнее политической стабильности и даже правительственной ротации.

"Решили даже рискнуть отставкой правительства, потому что речь идет о деньгах… больших деньгах и лояльной группе", - резюмировала она.

Ранее сообщалось, что в сессионном зале между депутатами Алексеем Гончаренко и Данилом Гетманцевым произошла стычка из-за попытки вернуть к рассмотрению ранее отклоненную "соевую правку".

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