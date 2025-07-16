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В Україні почали дешевшати овочі через новий врожай. Зокрема, це молода картопля та морква

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

Завдяки новому врожаю деякі овочі в Україні почали дешевшати. Найбільше впала ціна на молоду картоплю (на приблизно 70%): зараз кілограм коштує приблизно 15-22 гривні за кілограм.

Також на 40% подешевшав буряк: зараз кілограм можна купити приблизно за 15-20 гривень. Морква подешевшала в середньому на 20% до 50-55 гривень за кілограм. Огірки подешевшали на 33%: кілограм в середньому коштує 15-30 гривень.

Нагадаємо, в Україні також подешевшала лохина. Середня вартість впала приблизно на 25%. Тепер кілограм можна купити за 220-380 гривень, якщо ще не початку місяця це в середньому було 300 гривень за кілограм.