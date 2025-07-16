Иллюстративное фото

В Украине начали дешеветь овощи из-за нового урожая. В частности, это молодой картофель и морковь

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

Благодаря новому урожаю, некоторые овощи в Украине начали дешеветь. Больше всего упала цена на молодой картофель (на примерно 70%): сейчас килограмм стоит примерно 15-22 гривны за килограмм.

Также на 40% подешевела свекла: сейчас килограмм можно купить примерно за 15-20 гривен. Морковь подешевела в среднем на 20% до 50-55 гривен за килограмм. Огурцы подешевели на 33%: в среднем килограмм стоит 15-30 гривен.

Напомним, в Украине также подешевела голубика. Средняя стоимость упала примерно на 25%. Теперь килограмм можно купить за 220-380 гривен, если еще не в начале месяца это в среднем было 300 гривен за килограмм.