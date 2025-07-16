19:34  15 июля
В Одесской области перевернулся автобус с пассажирами
17:37  15 июля
Народный депутат от "Голоса" пришел в Раду в сандалиях
15:14  15 июля
Синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине
UA | RU
UA | RU
16 июля 2025, 04:34

В Украине массово дешевеют овощи: что упало в цене

16 июля 2025, 04:34
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине начали дешеветь овощи из-за нового урожая. В частности, это молодой картофель и морковь

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

Благодаря новому урожаю, некоторые овощи в Украине начали дешеветь. Больше всего упала цена на молодой картофель (на примерно 70%): сейчас килограмм стоит примерно 15-22 гривны за килограмм.

Также на 40% подешевела свекла: сейчас килограмм можно купить примерно за 15-20 гривен. Морковь подешевела в среднем на 20% до 50-55 гривен за килограмм. Огурцы подешевели на 33%: в среднем килограмм стоит 15-30 гривен.

Напомним, в Украине также подешевела голубика. Средняя стоимость упала примерно на 25%. Теперь килограмм можно купить за 220-380 гривен, если еще не в начале месяца это в среднем было 300 гривен за килограмм.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены овощи
Украина и Испания: в сети сравнили цены на продукты
10 июля 2025, 06:20
Цены на сливочное масло в мире выросли: с чем это связано
08 июля 2025, 02:15
В Украине производители сыра внезапно изменили цены
03 июля 2025, 23:15
Все новости »
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
На Ровенщине мотоцикл врезался в припаркованный автомобиль: двое 19-летних юношей — в реанимации
16 июля 2025, 06:00
На Харьковщине мужчина убил своего пасынка
16 июля 2025, 05:05
На Франковщине 22-летний парень прыгнул с моста и утонул
16 июля 2025, 04:35
В Украине снова дорожает мясо - какие причины
16 июля 2025, 03:50
В Кировоградской области в результате пожара сухостоя погибла женщина
16 июля 2025, 03:33
Цены на молоко в Украине меняются: что стало причиной
16 июля 2025, 02:50
В Хмельницком в воде обнаружили тело утопленника
16 июля 2025, 02:15
Певица Елена Тополь призналась, какая сумма нужна ее семье для комфортной жизни в столице
16 июля 2025, 01:50
В Сумах маршрутка сбила велосипедиста
16 июля 2025, 01:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »