В Україні виробники сиру раптово змінили ціни
Виробники сиру в Україні вирішили змінити цінники на їхній продукт. Стало відомо, яка тепер вартість на популярний продукт
Про це повідомляє agrotimes, передає RegioNews.
В Україні виробники сиру в травні опустили ціну на 0,6%. Середня ціна становила 227 тисяч гривень за тону. При цьому світові ціни на сир у травні зросли. Водночас українські виробники об'єднали свої зусилля, щоб протистояти "сірому" імпорту сирів.
Нагадаємо, в Україні сметана подорожчала на 25%, якщо порівнювати з минулим роком. Станом на травень середня вартість сметани жирністю до 15% зросла на 0,9% до 138,58 гривні за кілограм. Для порівняння ще у квітні ще було 137,41 гривні за кілограм продукту.
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