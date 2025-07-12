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Популярна літня ягода в Україні падає в ціні. Стало відомо, за скільки тепер можна купити кілограм

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

В Україні лише за тиждень лохина в середньому подешевшала на 25%. При цьому аналітики зазначили, що це традиційне явище. Адже саме в цей період починається активне збирання ягоди.

Станом на 11 липня основні продажі велись по 220-380 гривень за кілограм. Для порівняння, минулого тижня мінімально це було близько 300 гривень за кілограм.

"За словами виробників, зниження цін у даному сегменті провокує відразу низку факторів. Так, пропозиція ягоди на ринку порівняно з минулим тижнем збільшилася, оскільки більшість фермерів розпочали масові збори врожаю. Крім того, тиск на ціни чинить присутність на ринку великих обсягів недорогих сезонних фруктів та ягід", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, що ціни на заморожену малину в Україні рекордно зростають. Лише за останні десять днів вартість виросла на 70%.