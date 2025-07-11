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11 липня 2025, 23:55

Вершкове масло в Україні стрімко дорожчає: чому

11 липня 2025, 23:55
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В Україні змінюються ціни на вершкове масло. Основним драйвером стали високі експортні ціни

Про це повідомляє agro-business, передає RegioNews.

В Україні зросли ціни на вітчизняне вершкове масло. Це сталось після того, як Європейський союз запровадив квоту на імпорт цього продукту.

"За перші два тижні дії квот українські постачальники використали вже близько 25% від передбаченого обсягу, і попит з боку європейських покупців залишається високим через цінову різницю", - кажуть аналітики.

При цьому демпінг у торгівлі українським маслом викликає невдоволення у польських виробників. Експерти припускають, що це може негативно вплинути на подальше розширення торговельних пільг для України. Водночас за червень з України вивезено попри паузу в експорті на початку місяця значно більше цього товару, ніж в середньому в першому кварталі.

Основним драйвером стали високі експортні ціни: у ЄС – $7300-7500/тонна (FCA), у Молдову – не менше $7000/тонна.

Нагадаємо, що в червні на світовому ринку зростала ціна вершкового масла. В ООН це пояснювали тим, що є дефіцит постачань в Океанії та Європейському Союзі в поєднанні з високим попитом на імпорт з Азії, включно з Близьким Сходом.

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