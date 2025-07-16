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В Украине за прошлый месяц ощутимо подорожало мясо. В частности, речь идет о свином ошейке

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

В Украине в июне наблюдался рост цен на мясо. Цена популярных видов мяса возросла приблизительно на 20-30%. В частности, цена на свиную ошейку в июне достигла более 330 гривен за килограмм.

Основными факторами удорожания специалисты называют дефицит живого веса животных, стабильный спрос и сезонное повышение закупок во время летних отпусков.

Напомним, в Украине также подорожала свежемороженая рыба. Например, скумбрии выросли до 224,05 гривны за килограмм. Для сравнения, в мае это было 197,18 грн. Также селедка подорожала со 199,12 гривны до 212,70 гривны за килограмм. То есть на 6,8%.